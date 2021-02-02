Manisa'da ölen gençlerin son paylaşımları yürek dağladı!

Manisa'da, önceki akşam yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde, Ümit Zangal'ın (20) boynu kırılarak, Serkan Zangal (23), Neşet Dalgın (24) ve Muharrem Zengin'in (22) ise av tüfeğiyle başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Gençler, dün gözyaşları arasında memleketlerinde toprağa verildi. Öte yandan hayatını kaybeden Neşet Dalgın ile Serkan Zangal'ın sosyal medyadaki son paylaşımları ortaya çıktı.
Buna göre; 24 yaşındaki Dalgın, 6 Aralık 2020 tarihinde Facebook hesabından olay yerine hep birlikte gittikleri aracı paylaştı.
Talihsiz genç adam, paylaşımına ise "Herkes kaybettiğine yansın sen benden başla..." notunu düştü. Serkan Zangal'ın son paylaşıma da yürekleri yaktı.
Zangal göl kenarındaki bir sandalın üzerinde verdiği pozuna, "Karaktersizliğine mavi boncuk tak da şerefsizliğine nazar değmesin…" diye yazdığı görüldü.
Gençlerin ölümünden büyük üzüntü duyan vatandaşlar da bu iki paylaşımın altına şu yorumları yaptı:
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