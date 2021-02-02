Manisa'da ölen gençlerin son paylaşımları yürek dağladı!

Talihsiz genç adam, paylaşımına ise "Herkes kaybettiğine yansın sen benden başla..." notunu düştü. Serkan Zangal'ın son paylaşıma da yürekleri yaktı.

Zangal göl kenarındaki bir sandalın üzerinde verdiği pozuna, "Karaktersizliğine mavi boncuk tak da şerefsizliğine nazar değmesin…" diye yazdığı görüldü.

Gençlerin ölümünden büyük üzüntü duyan vatandaşlar da bu iki paylaşımın altına şu yorumları yaptı:





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