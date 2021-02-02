Mersin-Antalya karayolu tek yönlü açıldı

Mersin'in Anamur İlçesi Antalya Gazipaşa İlçesi arasında Anamur'a 50 kilometre ve Gazipaşa'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinada mevkiinde dev kayaların karayolu üzerine düşmesi sonucu, kapalı olan Mersin-Antalya karayolu trafiğe tek yönlü olarak açıldı.

Günün her saatinde yoğun olan trafiğe karşın Gazipaşa Zeytinada ada adasında düşen kayaların altında şans eseri altında araç bulunmadı.

Karayolları ekipleri ile B.Ergunler Yol Yapı Mühendisleri ekipleri çalışmaları paralelinde kapanan yol, düşen kayaların kaldırılması ile tek yönlü trafiğe açıldı.