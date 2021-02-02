Merzifon Meslek Yüksekokuluna atama

Gerçekleştirilen devir teslim töreninde Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Halil Apaydın, görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu söyleyerek, Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanan Doç. Dr. Mehmet Burak Bilgin'e görevi teslim ederek başarılar diledi.

Doç. Dr. Mehmet Burak Bilgin ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Tek gayemiz Merzifon Meslek Yüksekokulunu bir adım daha ileriye taşımak, hedefimiz ise gerekli bilgilerle donanmış, uygulama becerisi yüksek öğrenciler yetiştirmektir. Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Elmacı'ya takdirlerinden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.