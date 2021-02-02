Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: Yağmur ve fırtına uyarısı yapıldı! (2 Şubat 2021 Salı)

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trakya Kesimi ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), batısında yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2), ), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), kıyı kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR 14°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

MANİSA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Mersin kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına( 50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı