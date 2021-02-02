Öğretmen atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Milyonların gözü 2021 atama takviminde!

Devlete bağlı eğitim kurumlarında istihdam etmek isteyen binlerce eğitimci şimdilerde sözleşmeli öğretmen başvuru tarihleri için 2021 atama takvimi bekleyişine geçti. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nca gelecek olan son dakika açıklamasında. Öte yandan Bakan Ziya Selçuk konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada atamalarla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Buna göre; 2021 Öğretmen atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu, bu sene kaç kişi atanacak? İşte tüm bu soruların yanıtı ve tüm gelişmeler…
2021 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ İLE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Binlerce öğretmen atama takvimi için heyecanlı bekleyişini sürdürürken 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri için de araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yapılması beklenen açıklama sonucunda branş dağılımı ve atamaların sayısı da belli olacak…
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra brans dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa patlaşırdık" ifadelerini kullandı.
2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...
Sınıf öğretmenliği ataması 2831,
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,
İngilizce öğretmeni ataması 1739,
Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,
İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.