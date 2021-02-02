Öğretmen atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Milyonların gözü 2021 atama takviminde!

Devlete bağlı eğitim kurumlarında istihdam etmek isteyen binlerce eğitimci şimdilerde sözleşmeli öğretmen başvuru tarihleri için 2021 atama takvimi bekleyişine geçti. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nca gelecek olan son dakika açıklamasında. Öte yandan Bakan Ziya Selçuk konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada atamalarla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Buna göre; 2021 Öğretmen atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu, bu sene kaç kişi atanacak? İşte tüm bu soruların yanıtı ve tüm gelişmeler…

2021 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ İLE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Binlerce öğretmen atama takvimi için heyecanlı bekleyişini sürdürürken 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri için de araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yapılması beklenen açıklama sonucunda branş dağılımı ve atamaların sayısı da belli olacak…