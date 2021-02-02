Sağlık Bakanlığı aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ile aşı randevusu alma ekranı!

Koronavirüs aşısı olacak kişiler belirtilen sıralamaya göre aşılanmaya devam ediyor. Şu an 75 yaş ve üzeri kişilerin aşı randevularını oluşturmaları gerekirken MHRS sistemi ya da e-Nabız üzerinden aşı hakları olup olmadıklarını da sorgulamaları gerekiyor. Aşı hakkı bulunan kişiler ise randavu oluşturma hakkına sahip olabiliyorlar. Peki; Sağlık Bakanlığı aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS ile aşı randevusu alma ekranı!
Aşı randevusu almak için MHRS üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.
COVİD 19 AŞI SIRALAMASI
Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.
Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.
İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.
Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.
Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.
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