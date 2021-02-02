Sağlık Bakanlığı aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ile aşı randevusu alma ekranı!

Koronavirüs aşısı olacak kişiler belirtilen sıralamaya göre aşılanmaya devam ediyor. Şu an 75 yaş ve üzeri kişilerin aşı randevularını oluşturmaları gerekirken MHRS sistemi ya da e-Nabız üzerinden aşı hakları olup olmadıklarını da sorgulamaları gerekiyor. Aşı hakkı bulunan kişiler ise randavu oluşturma hakkına sahip olabiliyorlar. Peki; Sağlık Bakanlığı aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS ile aşı randevusu alma ekranı!

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI!

Aşı randevusu almak için MHRS üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

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