Sahabe İsimleri - Kadın Ve Erkek Sahabe İsimleri Listesi - Cennetle Müjdelenen 10 Sahabeler

Sahabe, sözlükte bir kişiyle birlikte bulunmak, onunla dost ve arkadaş olmak anlamını taşır. Sahabe ile birlikte ashab da sıkça kullanılır. Sahâbî, sahâbe ve ashap kelimeleri İslâmiyet'le birlikte kullanılmaya başlamıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (S.A.V) gören, onun sohbetlerine katılan, muhabbet eden ve Müslüman olarak ölen kişilere sahabe ismi verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de sahabe kişiler hakkında önemli ayetler yer almakla birlikte hadis kaynaklarında da mühim bilgiler bulunur. Sahabe isimleri ise bu noktada en çok merak edilen konudur. Sahabe isimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler kadın ve erkek sahabe isimleri listesi için ayrıntıları inceleyebilirler. Erkek ve hanım sahabe isimleri nelerdir? Cennetle müjdelenen 10 sahabe kimdir? İşte ayrıntılar

SAHABE NE DEMEK?

Sahâbî, sahâbe ve ashap kelimeleri İslâmiyet'le birlikte, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (S.A.V) görüp onunla sohbet eden, sohbetlerine katılan ve ona inanan kimseler için kullanılmıştır. Peygamberimiz ise sahabe kişilerden bahsederken ''ashabımdan kimseyi çekiştirmeyin'' buyurmuştur.

Kur'an-ı Kerim'de sahabinin gerçek mümin olduğunu ve doğruluğunu ifade eden sözler yer almıştır. Birçok hadis kaynağında da yine sahabe kimseler için çeşitli bilgiler bulunmaktadır.

SAHABE İSİMLERİ

HAYATTAYKEN CENNETLE MÜJDELENEN 10 SAHABE

Hz. Ebubekir

Hz. Ömer

Hz. Osman

Hz. Ali

Abdurrahman bin Avf

Ebu Ubeyde bin Cerrah

Talha bin Ubeydullah

Zübeyir bin Avvam

Sa'd bin Ebu Vakkas

Said bin Zeyd

SAHABEYİ EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ İLE ORTAYA KOYAN AYETLER

"İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler ve (bu Muhâcirleri) barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte gerçek mü'minler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır." (el-Enfâl, 74)

"Bunlardan sonra iman edip hicret edenler, sizinle beraber cihad edenler var ya, işte onlar da sizdendir." (el-Enfal 8/75)

"…Allah Teâlâ, Rasulü'ne ve müminlerin gönüllerine huzur ve emniyet duygusu lutfetti. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı, onları takvâ üzere durdurdu. Zaten onlar bu söze pek layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilir." (el-Feth 48/26)

"Ey Ümmet-i Muhammed! Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız, Allah'a da inanırsınız…" (Âl-i İmrân 3/110)

"Böylece sizi orta (merkez ve her tarafı mu'tedil, uyumlu, ılımlı, âdil ve örnek) bir ümmet yaptık ki, insanlara şâhit olasınız, Peygamber de size şahit olsun…" (el-Bakara 2/143)

"Allah, sizi ebedi barış ve selamet yurdu olan cennete davet ediyor." (Yunus 10/25)

"(Allah'ın ecirlerini zâyi etmeyeceği o mü'minler), yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Rasûl'ün çağrısına uyarlar. Bunların içinden iyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükâfat vardır." (Al-i İmrân 3/172)

KADIN VE ERKEK SAHABE İSİMLERİ LİSTESİ

İlk İman eden sahabe isimleri listesi şöyle;