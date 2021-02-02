Sokağa çıkma yasağında drift attı! Polis 7 bin lira ceza kesip ehliyetine el koydu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2384 Sokak'ta tehlikeli hareketler yapan maganda sürücü korku dolu anlar yaşattı. Sokak ortasında 34 FM 2208 plakalı otomobiliyle drift yaparak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Sokak ortasında uzun süre bu şekilde ilerleyen maganda bir süre sonra gözden kayboldu. Maganda sürücünün tehlike saçarak ilerlediği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri sürücünün kimliğini tespit etti. 34 FM 2208 plakalı aracın sürücüsü Ş.K. kısa sürede gözaltına alındı. Sürcüye KTK'nın 67/1-d (drift-yanlama) maddesinden 6 bin 700 lira, 30/1-b (Film cam) maddesinden 314 lira, 44/1-b (Sürücü Belgesi Yanında Bulundurmak) maddesinden 314 lira olmak üzere toplamda 7 bin 328 lira idari para ceza uygulandı.



EHLİYETİNE EL KONULDU



Ş.K.'nın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi. Öte yandan sürücü Ş.K trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılmak üzere Sultangazi Esentepe Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.