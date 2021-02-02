Sokak köpekleri ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı imzası ile yapılan yazılı açıklamada, köpeklerden birisine otopsi yapıldığı belirtilerek, "Yapılan otopsi sonucunda, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü anlaşılmıştır. 9 adet köpek ise insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için kepçe ile derin çukur açılarak ve üzeri kireçlenerek gömülmüştür. Köpeklerin kim veya kimler tarafından öldürülmüş olduğunun tespit edilmesi amacıyla Ürgüp Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla soruşturma işlemi başlatılmış olup halen devam etmektedir" denildi.