Son dakika: 12'nci kattan düşen genç kız feci şekilde hayatını kaybetti!

Adana'da 18 yaşındaki Beril Sert, nedeni henüz bilenmeyen bir sebepten dolayı 12'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Beton zemine çakılan genç kadın, feci şekilde öldü. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. İşte son dakika haberinin detayları... Genç kız şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Olay dün Adana'nın merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Beril Sert dün öğleden sonra 12. kattaki evlerinin balkonuna çıktı.
TELEFONLA UĞRAŞIYORDU
Bir süre burada duran Sert daha sonra telefonuna bakmaya başladı. Bu sırada Sert dengesini kaybederek balkondan düştü. Beton zemine düşen Sert'i gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Olay yerine gelen ekipler genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın kendisiyle birlikte düşen telefonu da parçalandı. Olayı duyup eve gelen anne Tülay Sert gözyaşlarına boğuldu.
Beril Sert'in cenazesi polisin ilk incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.SON DAKİKA HABERİ: Ailesi ulaşamayınca ortaya çıktı! Genç kız bu halde bulundu