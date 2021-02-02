Son dakika: 12'nci kattan düşen genç kız feci şekilde hayatını kaybetti!

Adana'da 18 yaşındaki Beril Sert, nedeni henüz bilenmeyen bir sebepten dolayı 12'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Beton zemine çakılan genç kadın, feci şekilde öldü. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. İşte son dakika haberinin detayları... Genç kız şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Olay dün Adana'nın merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Beril Sert dün öğleden sonra 12. kattaki evlerinin balkonuna çıktı.