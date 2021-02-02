Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Adana'da şok baskın! 91 kişinin kabusu olmuşlar!

Son dakika: 'da şok baskın! 91 kişinin kabusu olmuşlar!

Son dakika haberi: 'da ağına düşürdükleri vatandaşların korkulu rüyası haline gelen tefecilere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 91 kişiden 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. 14 farklı adrese 250 polisle düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.2.2021 09:07 ABONE OL
Son dakika: Adana'da şok baskın! 91 kişinin kabusu olmuşlar!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yapan bir şebekenin 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şebekeye mensup 14 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.

14 adrese 250 polisle eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Adana'da şok baskın! 91 kişinin kabusu olmuşlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA