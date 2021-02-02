Son dakika: Avcılar’da eşini ve eniştesini öldüren katil koca intihar etti

Avcılar, Tahtakale Mahallesi Temel Sokak'ta bulunan eniştesi Kenan Erol'un sahibi olduğu tekstil atölyesine gelen Ümit Acer, burada çalışan eşi Canan Acer ve eniştesiyle tartışmaya başladı.

Son dakika: Avcılar'da kan donduran vahşet! Eşini ve eniştesini silahla vurarak öldürdü | Video

KARISI VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit Acer, karısı Canan Acer ve eniştesi Kenan Erol'a tabancayla ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acer ve Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki kişinin cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





İKİ KİŞİNİN KATİLİYDİ İNTİHAR ETTİ



Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada 19.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe'deki dere kenarında silah sesleri duyulduğuna dair polise ihbar yapıldı. Bölgede çalışma yapan ekipler, dere kenarında kamyonet içinde bir kişinin ölü olarak bulunduğunu gördü.

Yapılan incelemede ölen kişinin Avcılar'da eşi Canan Acer ve eniştesi Kenan Erol'u öldüren 28 yaşındaki Ümit Acer olduğu belirlendi. Acer'in olayın ardından başına ateş ederek hayatına son verdiği tespit edildi.

POLİSİN OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ümit Acer'ın cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.