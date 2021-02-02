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Giriş Tarihi: 2.2.2021 16:33 Son Güncelleme: 17.6.2021 14:31

: 'da kan donduran vahşet! Eşini ve eniştesini silahla vurarak öldürdü

Son dakika: Avcılar'da kan donduran vahşet! Eşini ve eniştesini silahla vurarak öldürdü

haberi: İstanbul 'da kumaş atölyesinde kan donduran bir olay yaşandı. Atölyeye gelen Ümit A., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşini ve eniştesini silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlının bir akrabasını arayarak "İkisinin de kafasına ben sıktım" dediği öğrenildi. İşte dehşete düşüren haberinin detayları...

'daki korkunç olay, saat 14.35 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Temel Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eniştesi Kenan Erol'a ait tekstil atölyesine gelen Ümit Acer, eşi ve eniştesi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, Acer tabancasıyla eniştesi ve eşi Canan Acer'e ateş etti.



Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, Acer otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Canan Acer ve Kenan Erol'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Son dakika: Avcılar'da kan donduran vahşet! Eşini ve eniştesini silahla vurarak öldürdü | Video

AKRABASINI ARAYIP "BEN SIKTIM" DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri, yaptıkları ilk çalışmada şüphelinin olaydan sonra Menşur E. isimli akrabasını aradığını belirledi. Şüpheli Ümit Acer'in, Menşur E.'yi arayarak, "İkisinin de ben kafasına sıktım" dediği öğrenildi.

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Son dakika: Avcılar'da kan donduran vahşet! Eşini ve eniştesini silahla vurarak öldürdü
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