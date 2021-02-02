Son dakika: Beşiktaş'ta tarihi eser operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser toplayan ve satan kişilere yönelik Beşiktaş'ta antikacı olarak faaliyet gösteren iki işyeri ve bir eve dün operasyon düzenledi.

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait taşınmaz mimari eserlerden söküldüğü değerlendirilen 71 adet çeşitli form ve biçimlerde kültür varlıkları ele geçirildi.