Son dakika deprem haberi: Gece saatlerinde Kayseri'de deprem! Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta da hissedildi

Dün öğle saatlerinde İzmir açıklarında yaşanan depremin ardından gece Kayseri ve Sivas kentlerini etkileyen deprem vatandaşlar paniğe sebep oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti. Yozgat, Nevşehir, Sivas ve Kayseri'de hissedilen depremin ardından özellikle merkez üssü Sarıoğlan'da hasar tespit çalışmalarına başlandı. İşte son dakika deprem haberi…

SON DAKİKA! KAYSERİ'DE 4.6 ŞİDDETİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, merkez üssünün Sarıoğlan ilçesi olan sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesine bağlı kırsal mahallelerdeki bazı evlerde çatlaklar oluştu.

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