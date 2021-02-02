Son dakika deprem haberi: Gece saatlerinde Kayseri'de deprem! Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta da hissedildi

Dün öğle saatlerinde İzmir açıklarında yaşanan depremin ardından gece Kayseri ve Sivas kentlerini etkileyen deprem vatandaşlar paniğe sebep oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti. Yozgat, Nevşehir, Sivas ve Kayseri'de hissedilen depremin ardından özellikle merkez üssü Sarıoğlan'da hasar tespit çalışmalarına başlandı. İşte son dakika deprem haberi…
SON DAKİKA! KAYSERİ'DE 4.6 ŞİDDETİNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, merkez üssünün Sarıoğlan ilçesi olan sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesine bağlı kırsal mahallelerdeki bazı evlerde çatlaklar oluştu.
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#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2021
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Sarioglan (Kayseri)
Tarih-Saat : 02.02.2021, 03:02:43 TSİ
Enlem : 39.1215 N
Boylam : 36.0565 E
Derinlik : 16.70 km
Detay : https://t.co/reP220ao3C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de meydana gelen deprem Sivas'ın Gemerek ilçesinde hissedildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Büyükkılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından AFAD ile temas halinde itfaiye ekiplerinin teyakkuza geçirildiğini belirtti.
Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Geçmiş Olsun Kayseri!— Dr.Memduh Büyükkılıç (@baskanmemduhbyk) February 2, 2021
Merkez üstü Sarıoğlan ilçemiz olan 4.6 şiddetinde bir deprem yaşadık.
Şükür ki şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok.
Olumsuz bir durumda 153'ten bize ulaşabilirsiniz.
Rabbim güzel ülkemizi felaketlerden korusun! #Deprem #Kayseri https://t.co/K5aBuCauKm
Değerli Hemşehrilerim;— Dr.Memduh Büyükkılıç (@baskanmemduhbyk) February 2, 2021
Depremle birlikte derhal AFAD ile temas halinde itfaiye ekiplerimiz teyakkuza geçmiştir.
Merkez üssü Sarıoğlan başta olmak üzere Gemerek'e bağlı sınır köyleri kontrol edilmiş ve olumsuz bir duruma rastlanmamıştır
Lütfen sağlıklı bilgilere itibar edelim. https://t.co/CuDghOCfW9
KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU
Yozgat, Nevşehir ve Sivas gibi çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.
Bazı vatandaşlar, sarsıntının ardından sokağa çıktı.
Depremin ardından Sarıoğlan ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.