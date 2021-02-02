Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem haberi: Gece saatlerinde Kayseri'de deprem! Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta da hissedildi

Son dakika deprem haberi: Gece saatlerinde Kayseri'de deprem! Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta da hissedildi

Son dakika haberi… AFAD ve Kandilli tarafından bildirilen, gece saat 03:02’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. AFAD depremin merkez üssünü Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesi olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise deprem merkez üssü Sivas’ın Gemerek ilçesinin Kümeören köyü olarak belirtildi. Depremin ardından açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentte herhangi bir olumsuz olmadığını ifade etti. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 2.2.2021 07:16 ABONE OL
Son dakika deprem haberi: Gece saatlerinde Kayseri'de deprem! Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta da hissedildi

Dün öğle saatlerinde İzmir açıklarında yaşanan depremin ardından gece Kayseri ve Sivas kentlerini etkileyen deprem vatandaşlar paniğe sebep oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti. Yozgat, Nevşehir, Sivas ve Kayseri'de hissedilen depremin ardından özellikle merkez üssü Sarıoğlan'da hasar tespit çalışmalarına başlandı. İşte son dakika deprem haberi…

SON DAKİKA! KAYSERİ'DE 4.6 ŞİDDETİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, merkez üssünün Sarıoğlan ilçesi olan sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesine bağlı kırsal mahallelerdeki bazı evlerde çatlaklar oluştu.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de meydana gelen deprem Sivas'ın Gemerek ilçesinde hissedildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Büyükkılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından AFAD ile temas halinde itfaiye ekiplerinin teyakkuza geçirildiğini belirtti.

Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

Yozgat, Nevşehir ve Sivas gibi çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Bazı vatandaşlar, sarsıntının ardından sokağa çıktı.

Depremin ardından Sarıoğlan ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika deprem haberi: Gece saatlerinde Kayseri'de deprem! Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta da hissedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA