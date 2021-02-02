Son dakika haberi! Pandemi hastanesi doktoru duyurdu: 10 ay sonra bir ilk!

Kentte, iki pandemi hastanesinden biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 ay sonra dün ilk kez koronavirüs hastası yatışı yapılmadı. Hastanede görevli Doç. Dr. Hakan Akelma da bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, duyurdu.