Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi! Pandemi hastanesi doktoru duyurdu: 10 ay sonra bir ilk!

Son dakika haberi! Pandemi hastanesi doktoru duyurdu: 10 ay sonra bir ilk!

Son dakika haberi... 'da umut veren gelişme yaşandı. Pandemi hastanesi 'nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, sosyal medyadan, 10 ay sonra ilk kez dün koronavirüs hastası yatışı olmadığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 2.2.2021 17:51 Son Güncelleme: 2.2.2021 18:00 ABONE OL
Son dakika haberi! Pandemi hastanesi doktoru duyurdu: 10 ay sonra bir ilk!

Diyarbakır'da, pandemi hastanesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, sosyal medyadan, 10 ay sonra ilk kez dün koronavirüs hastası yatışı olmadığını duyurdu.

Kentte, iki pandemi hastanesinden biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 ay sonra dün ilk kez koronavirüs hastası yatışı yapılmadı. Hastanede görevli Doç. Dr. Hakan Akelma da bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, duyurdu.

Doç. Dr. Akelma, yaptığı paylaşımda, "Dün, 10 aydır ilk defa hastanemizde hiç koronavirüs hasta yatışı olmadı. İnşallah hep böyle gider" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi! Pandemi hastanesi doktoru duyurdu: 10 ay sonra bir ilk!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA