SON DAKİKA HABERİ! Uludağ'da eğlenenlere koronavirüs şoku! 11 kişinin testi pozitif çıktı...

"KULLANILAN ÜRÜNLER RİSKİ YÜZDE 80'E İNDİRİYOR"

Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, otellerde gerekli tedbirlerin alındığını dikkat çekerek, "15 yıldır böyle sezon geçirmedik. Kar geç geldi. Bildiğiniz gibi en erken Türkiye'de Uludağ ve Sarıkamış'a yağar ve en son buradan kalkar. Pandemi olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bunun yanında kar bizim için olmazsa olmaz. Yaz turizmi 8-9, kış turizmi sadece 3-4 ay sürüyor. Şimdi 1 metrenin üzerinde kar var. Korona virüsle ilgili bütün tedbirler alınıyor. Kış turizminde zaten insanlar kıyafetlerle korunuyor. Maske, kask, eldiven kullanmak zorundasın. Bu anlamda risk yüzde 80'e indiriliyor. Bilim Kurulunda kış turizmini bilenlerin olması gerekiyor. Kış turizmini kayak öğretmenleri daha iyi bilir" dedi.



"Biz de burada otelde kalıyoruz. Hijyenik ve sağlıklı şekilde dezenfektan yapılıyor" diyerek sözlerini sürdüren Usta, "Otellerde tatilci çıkar çıkmaz temizlik yapılıyor. En büyük risk onların, çünkü insanların günahına giriliyor. Hayatta risk neyse otelde de odur. Dağda tedbirler ayrı, şehirde ayrı demek doğru değildir. Riskin söz konusu olmadığını biliyorum. Ama herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Kışın insanlar grip oluyor. Covid-19 gribin ağırıdır. 10 yıldır kendi insanlarımız yurt dışına gidiyordu, bu sene insanlarımız yurtiçinde kaldı. Kendi insanımızın buralara gelmesi avantaj sağladı. Pandeminin dezavantajı bu manada avantaja döndü. Oteller neredeyse yüzde 100 dolu. Bu esnada ekonomi de çok önemli. Otel bünyesindeki kafelere bir çare bulunması gerekiyor. Bu anlamda doğru kararlar verilirse ekonomik kaybın önüne geçilmiş olur" diye konuştu.

Ayrıca jandarma, tatilcileri korona virüse karşı maske, mesafe konusunda sık sık uyarıyor.