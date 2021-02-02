Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Tamirhanede yangın çıktı! Milyonluk otomobiller zarar gördü!
Giriş Tarihi: 2.2.2021 13:04 Son Güncelleme: 28.4.2021 11:02

Son dakika: Tamirhanede yangın çıktı! Milyonluk otomobiller zarar gördü!

DHA
Son dakika: Tamirhanede yangın çıktı! Milyonluk otomobiller zarar gördü!

Son dakika haberleri: 'de tamirhanede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Biri lüks otomobil olmak üzere üç araç zarar gördü. Yan dükkanda çalışan bir kişi "Biz tornacıyız. Burası da araba kaporta tamirhanesi. Biz yangını görünce dışarı çıktık. Dumanlar yükseliyordu" dedi

Milyonluk otomobiller cayır cayır yandı. Olay dün İstanbul Kağıthane'deki bir tamirhanede yaşandı. Tamirhanede çıkan yangında biri lüks otomobil olmak üzere üç araç zarar gördü. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE

Kağıthane Yeşilce Mahallesi Eski Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi Dağıstanlı Sokak'ta dört katlı binanın giriş katındaki araba tamirhanesinde saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SON DAKİKA: İstanbul Kağıthane'de oto tamirhanesinde yangın: 3 araç zarar gördü | Video

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ!

Yangın kısa sürede araçlara da sıçradı. Dumanlar üst katlara da doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürerek dumanı tahliye etti.

SON DAKİKA: İstanbul Kağıthane'de oto tamirhanesinde yangın: 3 araç zarar gördü | Video

"BİZ TORNACIYIZ. BURASI DA ARABA KAPORTA TAMİRHANESİ"

Yangında biri lüks otomobil olmak üzere üç araçta hasar oluştu. Yan dükkanda çalışan Fırat Avcı "Biz tornacıyız. Burası da araba kaporta tamirhanesi. Biz yangını görünce dışarı çıktık. Dumanlar yükseliyordu." dedi.

İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar... Alev topuna döndü!

4 genç, otomobilde ölü bulunmuştu! Geriye omuz omuza çektirdikleri fotoğraflar kaldı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tamirhanede yangın çıktı! Milyonluk otomobiller zarar gördü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA