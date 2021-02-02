Son dakika: Tamirhanede yangın çıktı! Milyonluk otomobiller zarar gördü!

Milyonluk otomobiller cayır cayır yandı. Olay dün İstanbul Kağıthane'deki bir tamirhanede yaşandı. Tamirhanede çıkan yangında biri lüks otomobil olmak üzere üç araç zarar gördü. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.