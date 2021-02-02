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sonuçları açıklandı mı? ile 2 Şubat sonuçları - burada

sonuçları, haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri ile canlı yayında belli oluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişine ile bayiler aracılığıyla kupon doldurarak katılan ve 38 Milyon TL’yi aşan tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 2 Şubat sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Bu başlık altında Milli Piyango Online ile 2 Şubat çekiliş sonuçları ile sayfasına erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 2.2.2021 19:32 Son Güncelleme: 2.2.2021 19:32 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada

Peş peşe gelen devirlerle 38 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarına erişen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (2 Şubat 2021 Salı) MP TV ile Youtube canlı yayında şanslı numaralarla belli olacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler, büyük ikramiye kazandıran numaraları merak ederek 2 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (2 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 2 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Şubat Süper Loto sonuçları:


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada
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