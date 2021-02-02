Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada

Peş peşe gelen devirlerle 38 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarına erişen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (2 Şubat 2021 Salı) MP TV ile Youtube canlı yayında şanslı numaralarla belli olacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler, büyük ikramiye kazandıran numaraları merak ederek 2 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (2 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 2 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;