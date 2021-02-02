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Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

'ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan şüpheli araç içindeki şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 2.2.2021 12:21 ABONE OL
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 30 Ocak 2021 günü icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan araç içerisinde bulunan şahısların şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, üç şüpheli şahıs ile araçta yapılan arama neticesinde 150 gram ağırlığında connobinoid, 30 gram eroin, 90 gram toz esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan 1 adet kova olarak tabir edilen düzenek ele geçirilmiştir. Şüpheliler ile ilgili adli işlemler yetkili makamlar kontrolünde devam etmektedir." şeklinde ifade edildi.

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Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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