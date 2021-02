“Sur’ların dirilişi ve Diyarbakır’ın uyanışı muhteşem olacak”

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu, Sur'ların dirilişi ve Diyarbakır'ın uyanışının muhteşem olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Sur'ların restorasyon işlemlerinin 3'üncü etap kamulaştırma çalışmalarında açıklamalarda bulunan Karaloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Sur'ların dirilişi ve Diyarbakır'ın uyanışının muhteşem olacağını belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin proje ortağı olduğu UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Sur'ların restorasyonun 3'üncü etap çalışmaları Yenişehir ilçesi Ben u Sen Mahallesi'nde başladı. 72 bina 83 bağımsız yapının kamulaştırılarak yıkımının gerçekleşeceği 3'üncü etap çalışmalarının startına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Daire Başkanları ve kamu kurum müdürleri katıldı.

'SUR'LARLA İLGİLİ ÖNEMLİ İCRAATLAR ORTAYA KOYDUK'

Göreve ilk başladıklarında vatandaşlardan gelen en fazla talep Sur'ların ihya edilmesi olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını hatırlatan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Elbette vatandaşların bu talebi bizler için emirdi. Biz de başım gözüm üstüne diyerek 7 aydır Diyarbakır Sur'larıyla ilgili çok önemli icraatlar ortaya koyduk. Daha önce 1 ve 2'inci etap kamulaştırma bölgelerinde çalışmalarımız oldu. Şimdi 3'üncü kamulaştırma etabı bölgesindeyiz. Bugün yıkımı devam eden, kamulaştırdığımız konutlarla beraber toplam 6 ay içerisinde Sur'ların etrafında, Sur'ların güzelliğini öreten, Sur'lara zarar veren 200 bağımsız yapıyı kamulaştırmış ve yıkmış olacağız" dedi.

'YIKIMLARDA HERHANGİ BİR SORUNLA KARŞILAŞMADIK'

Şehrine ve şehrinin mirasına sahip çıkan tüm Diyarbakırlılara teşekkür ederek konuşmasına devam eden Karaloğlu, "Bir teşekkürü de bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ediyorum. 6 aydır bu Ben u Sen Vadisi'nde çalışıyoruz. İnsanların oturdukları evleri anlaşarak ve helalleşerek yıkımları gerçekleştiriyoruz. Şuana kadar bu bölgede hiçbir sorunla karşılaşmadık. Onun için bizimle işbirliği yapan ve bu bölgede oturan değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KENTİN KAYBETTİĞİ ZAMANI GERİ KAZANMASI İÇİN KOŞMAYA İHTİYACI VAR'

Her hayırlı işin muhakkak engellerinin de olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Biz bu işleri yaparken şehirde bugüne kadar taş üstüne taş koymamış, sadece kötü işlerden anlayan, fitne, dedikodu ve bozgunculuk yapan bir güruhta var maalesef. Onlarda iftara atmaya, dedikodu yapmaya, yaptığımız her işe, söylediğimiz her söze mukabil kötülük üretmeye de devam ettiler. Ama onlara buradan bir çift sözümüz var; bizim moralimizi de motivasyonumuzu da bozmaya gücünüz yetmez. Size buradan edi bese (yeter artık) diyoruz. Bu şehir sizin yüzünüzden çok zaman kaybetti. Artık bu şehrin kaybedecek zamanı yok. Bu şehrin kaybettiği zamanları geri alabilmesi için koşması gerekir. Biz Diyarbakırlı vatandaşlarımızla kurmuş olduğumuz gönül birliğiyle koşmaya devam ediyoruz"

'İÇKALE VE BURÇLARDA DA ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK'

Çalışmalarının sadece Sur'ların etrafında kamulaştırma işiyle sınırlı olmadığına dikkat çeken Karaloğlu, "Urfakapı burcundan başlayıp Yedikardeş bucuna kadar olan bölümde restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce burçlarda temizlik çalışmaları yaptık. Şimdi İçkale burçlarının tamamını daha önce restore edilmemiş bölümleri restore edeceğiz ve Amida Höyük duvarlarını inşa edecek yeni bir ihale yaptık. O alanda şantiye kurma çalışmaları devam ediyor ve yakın bir zamanda İçkale'deki restorasyon çalışmalarımız başlayacak. Geçen hafta yeni bir ihale yaptık. Biliyorsunuz Sur'lardaki en önemli burçlarımızdan biri Keçi burcudur. Çalışmayla Keçi burcu etrafında peyzaj yapılacak ve vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Bu çalışmada GAP idaresinin de desteği bulunuyor. İnşallah orayı çevresi ve peyzajıyla beraber en kısa zamanda bitirip halkımızın kullanımına açacağız" şeklinde konuştu.

'TARİH İLE BEREKETİ BİRLEŞTİRECEĞİZ'

Bugün burada 3' etap kamulaştırma işlemlerini başlattıklarını vurgulayan Karaloğlu, "İnşallah bir 4'üncü etabı da yapıp bölgedeki kamulaştırma işlemlerini tamamlayacağız. Daha sonra bu bölgeyi yeşil kuşağa dönüştüreceğiz. Artık Diyarbakır'a gelen her turist Sur'ları kesintiye uğramadan gezme şansına kavuşacak. Buradan yürümeye başlayan bir vatandaşımız Hevsel Bahçeleri'ne oradan Millet Bahçemize yürüyerek veya bisikletiyle gidebilecek. Bununla tarih ile bereketi birleştirmiş olacağız. Bu yaz İnşallah bu çalışmayı tamamlamış olacağız. Çalışmanın kentimizin güzel insanlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Yaptığı konuşmanın ardından Karaloğlu, beraberindekiler ile birlikte kamulaştırma sonucu yıkım işlemlerinin yapıldığı alanları gezerek teknik personelden bilgi aldı.