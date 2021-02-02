Tartıştığı eşini ve eniştesini öldürdü

Avcılar'da bir kişi, eşini ve eniştesini öldürüp kaçtı. Olay, saat 15.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Temel Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eniştesi Kenan Erol'a ait tekstil atölyesine gelen Ümit Acer, eşi Canan Acer ve eniştesi Kenan Erol'la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, Acer tabancasıyla eniştesi ve eşine ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, Acer otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Canan Acer ve Kenan Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre zanlı Ümit Acer'in cinayeti işledikten sonra akrabasını arayıp "İkisinin de ben kafasına sıktım" dediği belirtildi.