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Vali Ali İhsan Su Limanı'nı inceledi

Valisi Ali İhsan Su, 2020 yılında 2 milyon TEU konteyner iş hacmini aşarak rekor kıran ve Türkiyede bir ilki gerçekleştiren Mersin Uluslararası Limanı’nı (MIP)  ziyarette bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 2.2.2021 13:36 ABONE OL
Vali Ali İhsan Su Mersin Limanı'nı inceledi

Mersin Uluslararası Limanında incelemelerde bulunan Vali Ali İhsan Su'ya Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, Operasyon Direktörü David Van Eynde, Kamu İlişkileri Komite Başkanı Nuri Peker, Ticaret Grup Müdürü Kerem Kavrar, operasyon yöneticileri ve diğer yetkililer eşlik etti.

Vali Ali İhsan Su, dünyanın en büyük konteyner limanları arasında 97. sırada olan MIP ziyaretinde, Genel Müdür Johan Van Daele'den liman işleyişi, yatırımlar ve yeni projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Su, daha sonra MIP yetkilileriyle birlikte römorkör ile liman içerisinde incelemelerde bulundu.

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Vali Ali İhsan Su Mersin Limanı'nı inceledi
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