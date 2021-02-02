Yasadışı bahisten 2,5 milyon kazanmışlar! 18 gözaltı!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından internet üzerinden yasadışı bahis oynatan bir şebekeye operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda bazı şüphelilerin evlerinde bulunmaması veya kapıları açmamaları üzerine kapılar koçbaşı ve çilingir marifetiyle açılarak arama yapıldı.

Aramalarda 24 cep telefonu, 95 bin TL, 12 bin dolar ile 5 hard disk, 5 laptop, 3 tablet, 14 flash bellek ile çok sayıda malzemeye el konuldu. Yurt dışı kaynaklı yasadışı bahis oynatanlara karşı 100 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.