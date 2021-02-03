21 il için son dakika uyarısı: Meteoroloji hava durumu raporunda duyurdu!

Son dakika haberi: Metoroloji'den hava durumu uyarıları peş peşe geliyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışının yurdun büyük bir bölümünde etkili olmasının ardından bugün ise 21 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Meteoroloji hava durumu tahmin raporundan gelen son dakika bilgisine göre ise sıcaklıklarda çok ciddi bir değişikliğin yaşanmaması bekleniyor…
21 İLE SAĞANAK UYARISI…
MGM hava durumu tahmin raporunda yer alan son değerlendirmelerde yurdun bazı kesimlerine çığ uyarısı yapıldı. Doğu illere görülen yüksek kar örtüsüne karşı vatandaşların çığ düşmesi gibi olaylara karşı dikkatli olması gerektiği bildirilirken bu gece saatlerinde ise yurdun iç ve doğu bölgelerinde sıcaklıkların düşmesiyle don ve buzlanma beklendiği ifade edildi…
UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli'nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı,
Akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusu hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli'nin güneyi ile Afyon çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Mersin'in kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin, gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Karaman ile öğle saatlerinden itibaren Niğde, Nevşehir ve Kayseri, akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinin, akşam saatlerinde Tunceli, Bingöl, ve Bitlis çevrelerinin yağmurlu, Erzurum ile gece saatlerinde Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yamur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı