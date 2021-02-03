AK Parti’nin Belediye Başkanı adayı belli oldu

AK Parti'nin Nevşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Savran oldu.

Rasim Arı'nın istifasının ardından boşalan Nevşehir Belediye başkanlığı için yarın mecliste seçim yapılacak.

Seçim öncesi Belediye Başkanı olmak isteyen adaylardan Mehmet Savran ve Nafiz Dirikoç, AK Parti Genel Merkezine çağrıldı.

Adaylardan Mehmet Savran, AK Parti'nin Belediye Başkanı adayı olarak belirlendi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı M. Rauf Yanar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan istişareler ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile yarınki Belediye Meclis Toplantımız öncesinde İl Belediye Başkan Adayımız Mehmet Savran olmuştur. Şehrimiz adına hayırlı uğurlu olsun." dedi.