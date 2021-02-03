Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de tefeci operasyonu

'de tefeci operasyonu

’in Burhaniye ilçesinde yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.2.2021 14:12 ABONE OL
Balıkesir'de tefeci operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Burhaniye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede yüksek faiz karşılığında borç vererek tefecilik yapan çeteyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibi alınan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler M.A.M., E.M., A.Ö., A.A., Z.M., C.M. ve B.Ö. gözaltına alındı. 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ile 43 mermi ve 2 çek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de tefeci operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA