Baraj doluluk oranları 3 Şubat: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul barajların doluluk oranları, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2020 yılında yurt genelinde yağışların az yağması, özellikle İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını etkiledi. Yeni yıl ile başlayan yağışlar ise, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Peki Baraj doluluk oranları son durum ne oldu? İSKİ ile 3 Şubat İstanbul'da baraj doluluk oranı kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2021

AA'da yer alan habere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 63.42, Terkos'ta yüzde 40.67, Sazlıdere'de yüzde 19.53, Alibey'de yüzde 52.07, Büyükçekmece'de yüzde 44.33, Ömerli'de yüzde 45.76, Darlık'ta yüzde 54.69, Elmalı'da yüzde 49.79, Kazandere'de yüzde 48.56 ve Pabuçdere'de yüzde 13.51 olarak kaydedildi.

SON 5 GÜNDE 61 MİLYON METREKÜP ARTTI

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son 5 günde 61 milyon metreküp artış göstererek 359 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 733 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 1 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 89.50, 2007'de yüzde 55.37, 2008'de yüzde 25.50, 2009'da yüzde 50.78, 2010'da yüzde 97.45, 2011'de yüzde 90.21, 2012'de yüzde 67.10, 2013'te yüzde 77.21, 2014'te yüzde 33.12, 2015'te yüzde 86.52, 2016'da yüzde 75.76, 2017'de yüzde 84.88, 2018'de yüzde 73.63, 2019'da yüzde 90.38, 2020'de yüzde 56.98, 2021'de ise yüzde 41.30 olarak gerçekleşti.