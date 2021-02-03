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Bariyerlere çarpan otomobildeki profesör öldü, kızı yaralandı

’da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ’da özel bir hastanede yöneticilik yapan Prof. Dr. Kadir Okhan Akın (52) hayatını kaybederken 14 yaşındaki kızı Yelin Su Akın yaralandı.

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Giriş Tarihi: 3.2.2021 09:18 ABONE OL
Bariyerlere çarpan otomobildeki profesör öldü, kızı yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya-Ankara karayolu üzerinde Altınekin ilçesi Akköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'da özel bir hastanede yöneticilik yapan Prof. Dr. Kadir Okhan Akın'ın idaresindeki 06 ZCP 27 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarptı.

Bariyerlere sürücü kabini tarafından otomobile ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu profesör Akın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı Yelin Su Akın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Bariyerlere çarpan otomobildeki profesör öldü, kızı yaralandı
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