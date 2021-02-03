Bingöl’de polisten trafik reklamlı bilgilendirme çalışması

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yol kullanıcılarının daha bilinçli ve güvenilir bir trafik ortamında ulaşımlarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Bingöl'de reklamla bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Trafik Başkanlığınca hazırlanan '2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzleri Projesinin Tanıtımı ve 2020 Yılı Trafik Medya Ödülleri Programı' 2 Şubat 2021 salı günü saat: 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenmişti.

Trafik Medya Yüzleri' Projesinin kampanya faaliyetleri ülke genelinde yürütülüyor. Bingöl'de de 2 Şubat 2021 Salı gününden itibaren halkın yoğun olduğu bölgelerde bulunan billboardlara kampanya görselleri asıldı. Ayrıca görsellerin dijital halleri de elektronik billboardlarda gösterildi. Kampanyanın sürekli olarak gündemde tutularak bilgilendirme faaliyetlerinin devamlılığı sağlanacak.

Bingöl'de proje kapsamında vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri, kampanya görsellerinin halkın yoğun olarak bulunduğu noktalarda billboard asıldı. Genç Caddesi Dörtyol mevkiinde bulunan elektronik billboarda da dijital gösterimi yapılıyor.