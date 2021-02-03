Birecik'te kelaynak kuşlarına özel düzenleme

Birecik Şefliği Kelaynak Üretme İstasyonu içerisinde bulunan ve Kelaynakların doğasına uygun olmayan ağaçlar alandan söküldü. Ağaçların söküldüğü tepedeki tüm toprak ve kökler temizlenerek Kelaynak kuşlarının doğasına uygun olan Birecik Kalker Taşı ortaya çıkartıldı.

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğünden yapılan açıklamada;

"Çalışmalar neticesinde ortaya çıkan toprak ve Birecik Kalker taşları (taşlar ezilerek) alan içerinde değerlendirdi. Kelaynak kuşlarının istasyon içerisinde beslendikleri alana serildi. Toprak ve taşların ezilerek serimi sonucunda mevcut alan 40 cm yükseltildi.

İstasyon içerisindeki üreme alanında bulunan küçük tel kafesler beton yapı, çalışmalar sonucunda tepeden kopan Birecik taşları ile örtüldü. Alan içerisinde Kelaynak kuşlarının tek temaslarının Birecik Kalker taşı ile olması sağlandı.

Birecik Kalker Taşı Kelaynak kuşlarının üreme biyolojisinde çok önemli bir yere sahiptir. Eski haliyle ağaçlık olan kısım istasyon içerisinde tamamen atıl durumda olduğundan çalışmalar sonucunda Kelaynak kuşlarının üretme istasyonu içerisindeki kullandıkları alanlar genişletilmiştir.

Tüm çalışmalar sonucunda; Üreme döneminde Kelaynak kuşlarının Birecik Kalker taşı ile maksimum teması sağlanarak üreme başarısının arttırılması hedeflenmektedir.

Yapılan çalışmalarda büyük destekçimiz olan Birecik Belediyesine ve değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz" denildi