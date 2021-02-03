Boş sandığı tabancayla oynadığı Rus ruleti canına mal oldu!

KURTULAMADI

Ümit Cila'nın arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Cila, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cila'nın arkadaşları ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ümit Cila'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından bugün Yeni Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.