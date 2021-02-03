Cennet koydan çıkanlar görenleri şaşırttı

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) ve Kandıra Belediyesi tarafından ikincisi gerçekleştirilen sahil temizliği farkındalık etkinliğinde, sahilden çıkanlar yine görenleri şaşırttı. Düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Pınarlı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gün katıldı.

ORTAK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Deniz çöpleri konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılırken, ilçe tanıtımına da katkı sağlaması amaçlanan etkinlikte, Sardala Plajının 100 metrelik alanından toplanan sigara izmariti, cam ve pet şişeler, plastik bardak, poşet, kağıt ve karton parçaları, ahşap ve metal parçaları değerlendirilmek üzere atık toplama merkezinde gönderildi. Etkinlik hakkında açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem," Sardala koyunda, Kandıra Belediye Başkanımız Adnan Turan ve ekiplerimizle birlikte toplayarak ayrıştırdık. Yaptığımız farkındalık etkinliği ile deniz ve sahillerimizde oluşan kirliliği önlemeye çalışıyoruz. Bu tarz programlarımız devam edecek'' dedi.

SUNDUĞUMUZ GİBİ BULMAK İSTİYORUZ

Kandıra Belediye Başkanı Turan'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada denizden şemsiye, mangal teli, şişe, metal malzemeler gibi çok farklı türde çöpler çıktığını belirterek, "Etkinliğin amacı vatandaşı bilgilendirip ve bilinçlendirmek.Bu etkinlik ile deniz çevre kirliliğine dikkat çekmek istiyoruz. Tarihi ve doğal güzelliği ile büyüleyen bu bölgeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunarken temiz bir şekilde sunmak ve sunduğumuz şekilde bulmak istiyoruz. Vatandaşımızın bilinçlenmesi lazım. Doğayı ve çevreyi korumak hepimizin görevi. Bu güzelliklerden temiz olarak faydalanmak herkesin hakkı bunu unutmamak lazım'' dedi.