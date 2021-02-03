Devrilen traktörün altında kaldı

Gemlik ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde traktöre yüklenen çimento ve demiri devam eden bir inşaata götürmek üzere yola çıkan Mustafa Gündoğdu (45) henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün kontrolünü kaybetti. Aniden devrilen traktörün altına kalan Gündoğdu feci şekilde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede öldüğü tespit edilen Gündoğdu'nun cenazesi, Savcılığın yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.