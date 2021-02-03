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Devrilen traktörün altında kaldı

’da traktörle bir inşaata demir ve çimento taşıyan 45 yaşındaki Mustafa Gündoğdu, devrilen traktörün altına kalarak yaşamını yitirdi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 3.2.2021 17:24 ABONE OL
Devrilen traktörün altında kaldı

Gemlik ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde traktöre yüklenen çimento ve demiri devam eden bir inşaata götürmek üzere yola çıkan Mustafa Gündoğdu (45) henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün kontrolünü kaybetti. Aniden devrilen traktörün altına kalan Gündoğdu feci şekilde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede öldüğü tespit edilen Gündoğdu'nun cenazesi, Savcılığın yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen traktörün altında kaldı
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