Eğil’e bungalovlardan oluşan motel

Geçtiğimiz gün canlı olarak yayınlanan sosyal medya buluşmalarında Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Peygamberler şehri Eğil ilçesine motel yapılacağını açıkladı.

İlçelerin sorunlarının tek tek masaya yatırıldığı 'Vali Münir Karaloğlu ile Sosyal Medya Buluşmaları' programında bu hafta Eğil'in sorunları ele alındı.

Programda Vali Karaloğlu, Eğil ilçesiyle ilgili olarak, altyapıdan ulaşıma, tarım ve hayvancılıktan sosyal alanlara, sağlık ve gençlik hizmetlerinden turizme kadar vatandaşlardan gelen tüm soruları değerlendirdi. Diyarbakır'ın, hem tarihi yapıları, hem kutsal mekanları, hem de doğal güzellikleri ile öne çıkan bir turizm destinasyonu olan ilçesi Eğil'de, ilçeye dışarıdan gelen vatandaşların konaklayacağı bir yer bulunmadığına yönelik soru üzerine Vali Münir Karaloğlu, seyahati seven ve Eğil'i görmek isteyen vatandaşları sevindirecek müjdeyi canlı yayında verdi.

Karaloğlu, program öncesi Eğil Kaymakamı İdris Arslan ile konuyu görüştüklerini ve en kısa zamanda Eğil'in bungalovlardan oluşan bir motele kavuşturulacağını söyledi.