Eleştiri gelince Vali yeni şehir logosunu iptal etti

Kastamonu Valisi Avni Çakır 2 gün önce kamuoyuna tanıttığı yeni il şehir logosunu eleştiri gelince valilik resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile iptal edildiğini belirtti.

Yeni logo

Eski logo

Valilikten yapılan açıklama şöyle denildi; "Binlerce yıllık tarihi, özgün kültürü ile kadim bir Türk şehri olan Kastamonu'muza yakışan bir "Şehir Logosu" belirlenmesi, marka şehir olma sürecinde bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmıştır. 2019 yılı Kasım ayında Valiliğimiz öncülüğünde ulusal düzeyde bir logo yarışması düzenlenmiş, yarışmada birinciliğe layık eser bulunamamıştır. 2020 yılı Mart ayında Valiliğimiz koordinesinde; Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Belediyesi, İl Özel İdaresi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın katılımı ile Logo Seçim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulmuş ve logo tasarımı yaptırılmasına karar verilmiştir. Tasarımı yapılan logolar, Logo Seçim ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenip değerlendirildikten sonra Şehir Logosu olarak ön plana çıkan tasarım, 1 Şubat 2021 günü kamuoyu ile paylaşılmış ve hemşerilerimizin beğenisine sunulmuştur.

Ancak halkımızın beğenisine sunulan logonun üzerinde yapılan tartışma, eleştiri ve öneriler incelendiğinde, farklı bir logo çalışması yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Süreç kamuoyuyla tekrar paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."