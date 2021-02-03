Emekli memurdan örnek davranış

Kütahya'da emekli sağlık memuru Ali Ünver, bankamatikte bulduğu paranın sahibi çıkmayınca bankaya teslim etti. Ünver, yaptığı açıklamada, "Parayı teslim edince omuzlarımdan bir yük kalktı ve vicdanen rahatladım. Herkese aynısını yapmayı tavsiye ederim. Banka ATM kayıtlarından yola çıkarak para sahibine ulaştıracak." dedi.

Örnek bir davranışta bulunan Ünver, "Dün akşam saatlerinde bir bankanın ATM şubesine para çekmek için gittiğimde bir kadın işlem yapmaktaydı. Birden aniden koşmaya başladı ve ATM'den uzaklaştı. Ben de para çekmek için ATM'ye yanaştığımda hemen işlem başlamadı. Daha dikkatli baktığımda haznede para olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle bayan bir yere yetişmek için koştu ve unuttu parayı diye düşündüm. Haznede bin TL'nin üzerinde bir para vardı.

Parayı alarak Banka yetkililere teslim ettim. Bu pandemi ortamında bu parayı unutan şahsın ihtiyacı vardır belki işsizlik maaşıdır diye düşündüm. Parayı teslim edince omuzlarımdan yük kalktı ve vicdanen rahatladım. Herkese aynısını yapmayı tavsiye ederim. Yarın da siz paranızı kaybedebilirsiniz" diye konuştu.