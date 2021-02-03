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Engelli öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı

’da engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kamyonetle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6'sı engelli öğrenci 8 kişi ölümden döndü.

REMZİ YILMAZ
Giriş Tarihi: 3.2.2021 15:41 ABONE OL
Engelli öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı

İznik ile Adapazarı karayolunda yaşanan kazada, Çerkeşli ve Beşevler'den aldığı 6 engelli öğrenciyi İznik'te bulunan özel bir rehabilitasyon merkezine götürmek üzere yola çıkan 16 RBR 15 plakalı servis sürücüsü Ö.T, tali yoldan karayoluna kontrolsüz bir şekilde çıkan M.B'nin kullandığı 16 PAD 60 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada servis minibüsünde bulunan 6 öğrenci yara almadan kurtulurken, serviste bulunan ve çocuklardan sorumlu olan görevli kadın hafif yaralandı. Yaralanan görevli kaza yerine çağırılan Ambulans ile İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Engelli öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı
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