Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

'ın ilçesinde, kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 3.2.2021 19:01 Son Güncelleme: 3.2.2021 19:30 ABONE OL
Hatay'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi Favvar Köprüsü üzerinde F.A. yönetimindeki 31 SM 922 plakalı belediyeye ait kamyon ile S.A'nın kullandığı 31 U 7243 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.A. yaralanırken arkasında bulunan Gamze Cemali (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hatay'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı | Video

Kazayı duyan Cemali'nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken yaralı motosiklet sürücüsü S.A, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA