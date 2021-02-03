Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi Favvar Köprüsü üzerinde F.A. yönetimindeki 31 SM 922 plakalı belediyeye ait kamyon ile S.A'nın kullandığı 31 U 7243 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.A. yaralanırken arkasında bulunan Gamze Cemali (19) olay yerinde hayatını kaybetti.
Hatay'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı | Video
Kazayı duyan Cemali'nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken yaralı motosiklet sürücüsü S.A, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.