Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 5 yaralı

Olay Merkez Yüreğir İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre husumetli oldukları öğrenilen iki aile sokak ortasında tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Evlerindeki silahları alan iki grup birbirlerine ateş etmeye başladı. Saldırıda aynı aileden Ali, Müjde, Emine ve Hüsniye Yalyanç ile Hasan Ali Kıran yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ile birlikte ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.