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Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 5 yaralı

'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuşurken 3’ü kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi polis merkezine götürüldü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 3.2.2021 12:24 ABONE OL
Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 5 yaralı

Olay Merkez Yüreğir İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre husumetli oldukları öğrenilen iki aile sokak ortasında tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Evlerindeki silahları alan iki grup birbirlerine ateş etmeye başladı. Saldırıda aynı aileden Ali, Müjde, Emine ve Hüsniye Yalyanç ile Hasan Ali Kıran yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ile birlikte ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 5 yaralı
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