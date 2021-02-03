Jandarma zehir tacirleri ve tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ocak ayı içinde yapılan operasyonlarda, 7 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, 12 Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak/Bulundurmak/Kullanmak, 11 Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı, 3 Resmi Belgede Sahtecilik, 6 5307 Sayılı Kanuna Muhalefet, 3 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1 6136 Sayılı Kanununa Muhalefet olmak üzere 43 olayda toplam 75 şüpheli yakaladı.Kaçakçılık ve Organize Suçlara yönelik operasyonlarda 15 gr. Esrar, 1 gr. Eroin, 485 gr. Metamfetemin, 155 gr bonzai, 50 gr. Kenevir tohumu, 179 adet sentetik uyuşturucu hap, 7 adet tabanca, 180 şişe alkollü içki, 17 lt. etil alkol, 48 adet anason kiti, 488 adet tarihi eser, 16 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet çalıntı motosiklet geçirildi.