Kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Olay Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri H.Z., S.A. ve H.S.'nin ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 1 adet sigara sarma makinası15 bin 260 adet doldurulmuş makaron, 7 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron 17,90 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyon sonrası 3 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.