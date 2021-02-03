'Kadın Emeği Diyarı’nın kazancı kadın ve engelliye

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ürettikleri ürünler ile kent ve ülkeye katma değer sağlayan kadın kooperatiflerinin yer aldığı Kadın Emeği Diyarı'nın kazancının kadınlara ve engellilere gideceği belirterek, "Buraya vereceğiniz tüm paralar kadınlara ve engellilerimize gidecek. Verdiğiniz parayı kutsal bir yolda harcamış olacaksınız. Sizlerin vereceği destek onların daha çok büyümesini sağlayacak" dedi.

Kooperatifçiliğe büyük önem verdiklerini belirten Başkan Gültak, "Maddi manevi olarak bu kooperatiflerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kadın Emeği Diyarı'nın şehrin kalbi olan en işlek yerde bulunduğu ifade eden Başkan Gültak, "Akdeniz'in en önemli noktalarından bir tanesindeyiz. Yaya olarak insanların çok fazla kullandığı bir alan. Günlük çok fazla insanın geçtiği bir yer. Biz, 'Akdeniz Belediyesi olarak kadınlarımızın ve engellilerimizin yanındayız' dedik. Dolayısıyla siz hemen prosedürleri tamamlayın, maddi manevi olarak biz bu kooperatiflerin yanında olacağız diye söyledik. Bizler hızlı bir şekilde bu kooperatiflerin kurulmasında yardımcı olduk" diye konuştu.

"KADINLARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Akdeniz'in 3 tane kooperatifi olduğuna işaret eden Başkan Gültak, "Kooperatiflerimiz üretiyorlar ve ürettiklerini halka satacak çok kaliteli ürünleri de var. Buradan tüm Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Tarsus, Erdemli ve Silifke'ye gelen herkese sesleniyorum. Ürünler çok kaliteli. Kolonya, salça, dezenfektan, aklınıza ne gelirse var. Buraya vereceğiniz tüm paralar kadınlarımıza ve engellilerimize gidecek. Verdiğiniz parayı da kutsal bir yolda harcamış olacaksınız. Kooperatiflere verilecek destek, daha çok kadın ve engelliye ulaşmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.