Merhum Milli Futbolcu Sinan Tanış'ın adı parka verildi

Akdeniz Belediye Meclisi, Galatasaray Futbol Kulübü'ne transfer görüşmeleri yapmak için çıktığı yolda geçirdiği elim bir trafik kazasında yaşamını yitiren Mersinli Milli Sporcu Sinan Tanış'ın adını, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir parka verdi.

Akdeniz Belediye Başkan M. Mustafa Gültak, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan ve Milli Sporcu Sinan Tanış Parkı'nı ve Tanış Ailesini, Akdeniz Belediye Meclis üyesi Aydın Demirci ile birlikte ziyaret etti.

TANIŞ AİLESİ'NDEN AKDENİZ BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Buluşmaya, merhum Milli Sporcu Sinan Tanış'ın babası Selahattin, annesi Fatma, erkek kardeşi Savaş ile kız kardeşleri Senem ve Seden katıldı. Tanış Ailesi, evlerinin hemen yanında bulunan bir parka oğullarının isminin verilmesinden dolayı teşekkürlerini iletti. Sinan Tanış'ın babası Selahattin Tanış, yaptığı duygu dolu konuşmasında, "Bu parkımıza oğlumun adının verilmesini içeren önergeyi veren Meclis üyesi Sayın Aydın Demirci'ye, bu anlamda desteğini esirgemeyen Sayın Başkanımız Mustafa Gültak ve tüm Meclis üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

GÜLTAK; "MİLLİ FUTBOLCUMUZ SİNAN TANIŞ'IN ADINI GELECEĞE TAŞIDIK"

Başkan Gültak, "Meclis üyemiz Aydın Demirci, Meclis'e önerge vermişti.

Tüm Meclis üyeleri olarak uygun gördük ve parkımızın adını, 'Sinan Tanış Parkı' olarak değiştirdik. Sinan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Uzun süre futbolla uğraştı, Milli Takımlara kadar yükselip ter döktü. Hem ailesini hem de Mersin'i gururlandırdı. Biz de Sinan kardeşimizin adını yaşatmak ve ailemizi sevindirmek adına parkımıza O'nun adını verdik" diye konuştu.

SİNAN TANIŞ KİMDİR?

Mersin İdman Yurdu'nun (MİY) altyapısında yetişen Milli Sporcu Sinan Tanış; 1991-1996 yılları arasında 5 yıl boyunca kırmızı lacivert-formayı giydi. Gaziantepspor ve Milli Takım formalarını da taşıyan Sinan Tanış, Galatasaray Futbol Takımı'na transfer görüşmeleri amacıyla 4 Temmuz 1997 yılında yola çıkmış, ancak Mersin- Tarsus yolunda elim bir trafik kazasında, henüz 21 yaşında iken hayatını kaybetmişti.