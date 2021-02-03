Nevşehir Belediyesi’nin ‘Kayaşehir Dijital Deneyim Projesi’ onaylandı

Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir il merkezinde turizme yeni kazandırılan Kayaşehir'de artırılmış sanal gerçeklik sistemleri ve mobil uygulama ile Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezinin hizmete açılabilmesi için hazırlanan proje Ahiler Kalkınma Ajansı'na sunuldu.

Nevşehir Kalesi etrafındaki Kayaşehir'de Dijital Deneyim Merkezi açarak, nitelikli, estetik ve çağın gereklerine uygun bir turistik ortam oluşturulması, hedef kitledeki yerli ve yabancı turistlere tarihi deneyimleme imkanı sunulması, turizmden yeterince pay alamayan Nevşehir il merkezinin Kapadokya'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olmasına katkı sağlanması ve şehrin marka değerinin artırılarak dünyada bilinirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan proje Ahiler Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde kabul edildi.

Yaklaşık 2 milyon 500 bin TL hibe almaya hak kazanan proje ile yakın zamanda turizme açılan Kayaşehir'de artırılmış sanal gerçeklik yöntemiyle oluşturulacak mobil uygulamanın kullanımının yaygınlaşmasıyla ve Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezinin tanınırlığının artmasıyla kentin hem Türkiye'de hem dünyada bilinirliği artırılacak.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün de ortak olduğu proje ile hayata geçecek Kayaşehir Mobil Uygulamasının içerisinde rehber anlatımlı 360 derece sanal tur bulunacak. Artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak oluşturulacak uygulama içindeki butona basıldığında gezi güzergahına göre hazırlanmış sanal tur içeriğine ulaşılacak. Kullanıcılar ve ziyaretçiler ses ile birlikte, mekanların 360 derece görüntüsünü de telefon ekranından görebilecek.

Fiziksel olarak telefon hangi tarafa çevrilirse mekanın oraya karşılık gelen görüntüsü ekrana gelecek.

Böylece ekran vasıtasıyla kullanıcılar bulunmadıkları bir mekanın içine bakıyormuş gibi hissedecekler. Ayrıca bu içerikler, sanal gerçeklik gözlüğü ile uyumlu olacak. Kullanıcıların akıllı telefonlarını sanal gerçeklik gözlüğü ile birlikte kullanması durumunda, o mekanda olma hissini yaşayacaklar.

Kayaşehir çevresindeki 4 mekanın artırılmış gerçeklik teknolojisi ile 3 boyutlu modellemesinin ve canlandırmaların da yapılacağı proje ile Kayaşehir'in yapılacak tanıtım ve reklam çalışmaları ile daha fazla kişi tarafından kullanılması, teknoloji destekli olarak ziyaretçi deneyiminin artırılması, Kayaşehir'e daha önce gelmemiş potansiyel ziyaretçilerin yapılacak çalışmalar ile bölge hakkında bilgilendirilecek, ziyaretçilerde merak uyandırarak bölgeye gelmelerinin teşvik edilmesi ve daha fazla yerli ve yabancı turistin Nevşehir'e gelmesinin sağlanması hedefleniyor.