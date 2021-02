Olay Samandağ ilçesinde meydana geldi. Ümit C. arkadaşının evinde otururken belinde bulunan silahı çıkardı. İddiaya göre, Rus ruleti oynamak için içerisinde tek kurşun bulunan silahın tetiğine bastı. Beşınden ağır yaralanan Ümit C. Hastaneye kaldırıldı. 43 yaşındaki Ümit C. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayıtını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.