Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 yaralı

Şanlıurfa 'da arazi kavgası Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçe'sine bağlı Büyük Otluca kırsal Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Eyyübiye İlçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Büyük otluca kırsal mahallesinde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki akraba aile arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, Jandarma ekiplerinin Mahalleyi ablukaya aldığı öğrenildi.