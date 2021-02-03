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sonuçları açıklandı! 3 Şubat 2021 ile MPİ Çılgın ve bilet sorgulama ekranı

tarafından gerçekleştirilen sonuçları sorgulamaları başladı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekiliş sonuçları MPİ canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Geçen hafta 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 105 milyon 354 bin 359 TL’lik ikramiye devretmiş ve gözler bu haftaki çekiliş sonuçlarına çevrilmişti. üzerinden kupon doldurarak katılan şans oyunu severler, büyük ikramiye kazandıran numaraları merak ederek 3 Şubat MPİ bilet sorgulamalarına başladı. Peki açıklandı mı? 3 Şubat Milli Piyango Online ile Çılgın ve bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.2.2021 22:05 Son Güncelleme: 3.2.2021 22:06 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Şubat 2021 Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor… Milli Piyango Online ile canlı ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları şu an itibariyle sorgulanıyor. Zengin olma umutlarını bu haftaya bırakanlar MPİ üzerinden kazandıran şanslı numaraları heyecanla bekliyor. 3 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından erişebilir ve bilet numarasını yazarak sorgulama yapabilirsiniz. Peki Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Şubat 2021 Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar açıklama saatinin yaklaşmasıyla epey hız kazandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV ile Youtube canlı yayında belli olan 3 Şubat Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün açıklandı...

İşte 3 Şubat 2021 MPİ Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 3 ŞUBAT 2021

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto 3 Şubat kazandıran numaraları; 5-41-45-52-65-89 joker (20) oldu

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTAKİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASILDI?

Çılgın Sayısal Loto 1 Şubat 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. 1 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -15-51-55-60-62-90- ve joker:11 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle: Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Şubat 2021 Milli Piyango Online ile MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
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