Bursa'da mahalleli sokağa döküldü! Korku dolu anlar yaşandı...

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'ndeki sokak üzerinde bulunan bir doğal gaz kutusu, bilinmeyen bir sebepten dolayı büyük bir gürültü ile patladı. Patlama ile birlikte mahalleli sokağa dökülürken durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahale ederken, Bursagaz ekipleri ise doğal gaz akımını keserek tedbir aldı.
MERAKLI VATANDAŞLARI POLİS UZAKLAŞTIRDI
Meraklı kalabalık kısıtlamaya rağmen yaşanan olayı izlemek isteyince, polis ekipleri ikaz ederek vatandaşları evlerine gitmesi konusunda uyardı.
BİR VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI
Ardından sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Ayrıca sızan gazdan etkilenen bir kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Yaşanan panik anları ve alevler kameralar tarafından görüntülendi.