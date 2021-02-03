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'da mahalleli sokağa döküldü! Korku dolu anlar yaşandı...

'da gece saatlerinde sokak üzerindeki doğal gaz kutusunun büyük bir gürültü patlaması üzerine mahalleli korkuyla dışarı fırladı. Olaydan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.2.2021 09:22 Son Güncelleme: 3.2.2021 09:29 ABONE OL
Bursa'da mahalleli sokağa döküldü! Korku dolu anlar yaşandı...

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'ndeki sokak üzerinde bulunan bir doğal gaz kutusu, bilinmeyen bir sebepten dolayı büyük bir gürültü ile patladı. Patlama ile birlikte mahalleli sokağa dökülürken durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahale ederken, Bursagaz ekipleri ise doğal gaz akımını keserek tedbir aldı.

MERAKLI VATANDAŞLARI POLİS UZAKLAŞTIRDI

Meraklı kalabalık kısıtlamaya rağmen yaşanan olayı izlemek isteyince, polis ekipleri ikaz ederek vatandaşları evlerine gitmesi konusunda uyardı.

BİR VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Ayrıca sızan gazdan etkilenen bir kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan panik anları ve alevler kameralar tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri ise yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da mahalleli sokağa döküldü! Korku dolu anlar yaşandı...
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