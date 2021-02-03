Bursa'da mahalleli sokağa döküldü! Korku dolu anlar yaşandı...

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'ndeki sokak üzerinde bulunan bir doğal gaz kutusu, bilinmeyen bir sebepten dolayı büyük bir gürültü ile patladı. Patlama ile birlikte mahalleli sokağa dökülürken durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.