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Deprem haberleri son dakika... Gece saatlerinde deprem ile sarsıldı! 3 Şubat ve son depremler listesi!

Ülke adeta beşik gibi sallanıyor. ve tarafından gelen son dakika haberine göre; Ege’de peş peşe depremler sürerken ’nın ilçesi gece saatlerinde deprem ile sarsıldı. Gelen verilere göre; 3.8 şiddetinde yaşanan sarsıntı birçok ilçede hissedildi. ve AFAD son depremler listesi ile anlık olarak deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte Son dakika deprem haberleri ve yaşanan sarsıntılara dair detaylar…

Giriş Tarihi: 3.2.2021 08:05 Son Güncelleme: 3.2.2021 08:05 ABONE OL
Deprem haberleri son dakika... Gece saatlerinde Adana deprem ile sarsıldı! 3 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

Son dakika haberi: AFAD ve Kandilli'den gelen son verilere göre; Ege Bölgesi'nde küçük çaplı da olsa depremler sürerken bu kez de Adana deprem ile sarsıldı. 3.8 şiddetinde gerçekleşen sarsıntıda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmasa da yaşanan afet vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Son dönemde ülkemizdeki peş peşe depremler ilgili kurumların yayımladığı son depremler listesi ile anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. İşte gece saatlerinde Adana'da gerçekleşen depremin detayları ve 3 Şubat son depremler listesi…

ADANA DEPREM İLE SARSILDI!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Adana depremi saatler gece 02.54'ü gösterdiğinde gerçekleşti. Büyüklüğü 3.8 olarak açıklanan sarsıntının deriliği ise 8.5 km olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü ise Bucak-Kozan…

ADANA'DA KORKUTAN DEPREM!

Adana'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli rasathanesi verilerine göre merkez üssü Kozan ilçesine bağlı bucak mahallesi olan ve gece saat 03.00 sularında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Deprem haberleri son dakika... Gece saatlerinde Adana deprem ile sarsıldı! 3 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi!
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