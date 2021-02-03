Deprem haberleri son dakika... Gece saatlerinde Adana deprem ile sarsıldı! 3 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

Son dakika haberi: AFAD ve Kandilli'den gelen son verilere göre; Ege Bölgesi'nde küçük çaplı da olsa depremler sürerken bu kez de Adana deprem ile sarsıldı. 3.8 şiddetinde gerçekleşen sarsıntıda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmasa da yaşanan afet vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Son dönemde ülkemizdeki peş peşe depremler ilgili kurumların yayımladığı son depremler listesi ile anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. İşte gece saatlerinde Adana'da gerçekleşen depremin detayları ve 3 Şubat son depremler listesi…

ADANA DEPREM İLE SARSILDI!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Adana depremi saatler gece 02.54'ü gösterdiğinde gerçekleşti. Büyüklüğü 3.8 olarak açıklanan sarsıntının deriliği ise 8.5 km olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü ise Bucak-Kozan…